Uma batida frontal entre dois carros no município de Dianópolis, deixou as vítimas identificadas como Anitor Guedes da Rocha de 79 anos morto e Izabel Cristina Silva Rocha de 72 anos ferida na tarde de domingo, 10, na TO-476.

Conforme os bombeiros, ao chegarem no local, a equipe encontrou a vítima Izabel Cristina deitada no chão, consciente e conversando. Ela reclamava de dores na coluna, na região pélvica e não tinha fraturas expostas. Imobilizada, a corporação a encaminhou para o hospital regional da cidade.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, Anitor Guedes estava no banco do condutor do carro já sem sinais vitais. A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local.