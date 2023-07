O Tocantins é o 12ª Estado do país com maior crescimento da taxa de mortes violentas intencionais, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado na quinta-feira, 20.

Calculada a cada grupo de 100 mil habitantes, a taxa do país é de 23,4 e representa uma queda de 2,4%, ao passar de 48.431 para 47.508 mortes violentas entre 2021 e 2022. Entre os estados, sete unidades da federação seguiram a queda nacional e tiveram redução na taxa.

No Tocantins, a taxa de mortes violentas intencionais aumentou em 5,5% em 2022 na comparação com 2021 e segue na contramão do cenário nacional. O Tocantins, portanto, com taxa de 30,5 para cada 100 mil habitantes, tem taxa de mortes violentas 30,5% acima da nacional.

Mortes Violentas Intencionais (MVI) correspondem às vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora.

No estado, em números absolutos, a quantidade aumentou de 434 em 2021, para 461 em 2022, e se igualou a 2016 , quando houve então a maior quantidade, desde 2011, o primeiro ano da série histórica do fórum. Na série, em 2011 houve o registro 280 referente ao número absoluto de mortes intencionais.

Criminalista analisa números

A convite do JTo, o advogado criminalista Jander Rodrigues interpretou os dados sobre a taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI.

Confira a análise do criminalista

“O aumento na taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) no estado do Tocantins, que contraria a tendência nacional de queda, é algo que deve ser analisado cuidadosamente, levando em conta uma multiplicidade de fatores.

Primeiramente, é relevante apontar que o conceito de MVI engloba uma gama diversificada de crimes, como homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Cada um destes delitos possui características específicas e pode ser influenciado por diferentes circunstâncias sociais, econômicas e de segurança pública.

De forma geral, uma explicação possível para o aumento da taxa de MVIs seria o fortalecimento de organizações criminosas, o aumento da violência doméstica, a precarização do sistema de segurança pública e a diminuição das oportunidades econômicas. O Tocantins é um estado cuja economia é fortemente baseada na agropecuária, e alterações no setor, seja por mudanças de mercado ou questões climáticas, podem ter um impacto indireto na taxa de criminalidade.

Ao analisarmos a série histórica, notamos que a tendência no Tocantins é de crescimento no número de MVIs desde 2011. Este é um indicativo de que os problemas não são pontuais, mas estruturais. Acredito que uma abordagem multidisciplinar, que envolva uma estratégia de segurança pública integrada com políticas sociais e de desenvolvimento econômico, seria essencial para reverter este quadro.

No entanto, sem um estudo detalhado sobre o perfil das vítimas, dos perpetradores e das circunstâncias dos crimes, é difícil estabelecer com certeza os fatores que estão contribuindo para o aumento da taxa de MVIs no estado. Uma análise quantitativa sem o acompanhamento de uma análise qualitativa dos crimes pode levar a conclusões simplistas e equivocadas.

Há também de se levar em consideração que os números do ano de 2022 tiveram reflexos pela pandemia da Covid-19, que foi um ano atípico no sistema de justiça.

Finalmente, quero frisar que cada morte violenta intencional é um drama pessoal e familiar, e é um indicativo de falha do Estado em garantir a segurança de seus cidadãos. Portanto, mesmo que a tendência nacional seja de queda, é necessário que haja um compromisso constante e renovado das autoridades em reduzir a violência e garantir o direito à vida de todos os brasileiros.”