Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar Ambiental (BPMA) prendeu seis homens de 34, 41, 44, 57, 62 e 63 anos, suspeitos de extração de minérios sem autorização ambiental durante a “Operação Guardiões dos Biomas”, realizada na madrugada de quinta-feira, 21, em uma propriedade rural localizada no município de Conceição do Tocantins.

A polícia afirma ter recebido uma denúncia anônima sobre a existência de um garimpo ilegal. Uma equipe policial foi até a propriedade rural onde prenderam os suspeitos em flagrante.

Durante a ação foram apreendidas três armas de fogo, munições, duas motosserras, dois recipientes com pólvora e chumbos, uma caderneta com anotações da exploração, três recipientes contendo mercúrio metálico, um volume de artefato explosivo sem especificações, e recipiente com aproximadamente seis gramas de ouro.

Foram realizados também durante a ação procedimentos administrativos pelos Patrulheiros Ambientais, no valor total de R$ 51.500 mil em multa, e embargo das atividades e da área degradada.

Os suspeitos foram levados para Distrito Policial de Arraias, e autuados por crime ambiental, porte ilegal de arma de fogo, posse de artefato explosivo e associação criminosa, ficando à disposição da justiça juntamente com todos os objetos e equipamentos apreendidos.