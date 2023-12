Redação Jornal do Tocantins

Um acidente de trânsito deixou um homem identificado pelas iniciais A.C.S., de 45 anos morto e feriu o motorista, não identificado. Uma caminhonete capotou na TO-335, no domingo, 3, por volta das 18h, no km 40, próximo a Colinas do Tocantins.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete estava capotada a 7 metros da margem da rodovia.

Ainda conforme os bombeiros, a vítima de 45 anos estava sem sinais vitais e apresentava fraturas na coluna cervical, traumatismo cranioencefálico e hemorragia auricular.

O condutor foi levado para o Hospital Regional de Colinas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que passava pelo local.