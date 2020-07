Em um período de cinco dias, os casos de Covid-19 em indígenas de aldeias em Formoso do Araguaia subiram de forma assustadora. No dia 5 de julho, o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade trouxe 82 indígenas (aldeados) contaminados com a doença, no dia 8 eram 84 casos positivos e nesta sexta-feira, 10, são 253 registros da doença entre indígenas naquela região.

Durante cinco dias, foram 171 novos registros. Outro dado apontado nos números de Formoso do Araguaia, que no total tem 377 casos da doença e cinco óbitos, é que o número de indígenas aldeados que contraíram o vírus é maior que o número de moradores da cidade que foram infectados. São 253 registros contra 124.

Os números em ascensão trazem preocupação para os médicos do hospital municipal da cidade. O Jornal do Tocantins revelou os diálogos entre servidores da unidade que mostram que a estrutura do hospital não é suficiente para receber pacientes infectados das aldeias e que em muitos casos eles precisam contar com a sorte de ter uma vaga no Hospital Regional de Gurupi.

Na quinta-feira, 9, os dados do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEI) apontavam 65 casos confirmados de Covid-19 entre os javaés que vivem em aldeias na região de Formoso do Araguaia, mas esse número mudou e o órgão deve trazer os números atualizados nesta sexta. Na noite de quinta-feira, houve a morte do primeiro Javaé, pela doença, um indígena de 79 anos, da Aldeia São João.

Nesta sexta, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontou que a cidade de Formoso do Araguaia registrou 178 novos casos da doença e chegou aos 377 registros.