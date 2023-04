Com atuação dos tocantinenses Marcélia Belém e Genésio Tocantins, o filme “O Pastor e o Guerrilheiro”, do diretor José Eduardo Belmonte e produção de Nilson Rodrigues, contará com sessões gratuitas no extremo norte do Tocantins, onde cenas da obra foram gravadas.

De acordo com a assessoria, as exibições vão ocorrer no Ginásio Poliesportivo de Araguatins no sábado, 22, às 19h e no domingo, 23, no mesmo horário.

No filme, Genésio Tocantins estreia como ator, ao atuar no elenco entre tocantinenses, como Marcélia Belém e Sérgio Mamberti, onde fizeram suas últimas atuações antes de faleceram em 2 e 3 de setembro de 2021.

“As exibições na região é um compromisso do produtor Nilson Rodrigues com a comunidade local que acolheu o projeto”, divulgou a assessoria. A obra, inspirada em fatos reais, retrata aspectos da história republicana recente, ocorridos na região do Araguaia.

Sinopse

De acordo com a sinopse divulgada pela assessoria, a trama se passa nas décadas de 1960, 1970 e nos últimos dias de 1999, na virada do milênio. Em 1968, o jovem comunista João deixa a universidade e vai para uma guerrilha na Amazônia. Lá ele é preso, torturado e enviado para a prisão em Brasília, onde encontra Zaqueu, um cristão evangélico, preso por engano. Eles sofrem juntos, superam diferenças ideológicas, se ajudam e marcam um encontro para 26 anos depois, à meia-noite, na virada do milênio, em cima da Torre de TV de Brasília.

Elenco

Filmado em Araguatins e Brasília, em janeiro e fevereiro de 2020, o filme é estrelado pelos atores Jhonny Massaro (com atuação na novela Terra e Paixão que estreia na Globo em maio no horário das 9 e no “O Filme da Minha Vida” ), Júlia Davia (que atuou em “Até que a Sorte nos Separe” e da novela “Pantanal”), César Melo ("Minha Vida em Marte" e da série "Bom Dia, Verônica"), Túlio Starling ("A Porta ao Lado" e da novela "Pantanal"), Ana Hartmann ("O Homem da Cabeça de Laranja"), William Costa ("Meu Nome é Bagdá" e da série "Segunda Chamada"), Antônio Grassi ("Chacrinha: O Velho Guerreiro"), Buda Lira ("Bacurau" e "Aquarius"), Gabriela Corrêa ("Amado"), Ricardo Gelli ("10 Segundos para Vencer").