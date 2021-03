Vida Urbana Em carta aberta, governador do Tocantins convoca servidores a fiscalizarem aglomerações Carlesse pede ajuda para força-tarefa que vai monitorar pessoas que se aglomeram por celulares e redes sociais

Uma carta aberta assinada pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), endereçada aos servidores do Tocantins convoca os cerca de 50 mil funcionários públicos a fiscalizar e a denunciar aglomerações de pessoas a partir desta quarta-feira, 17. Nesta quarta entra em vigor o decreto estadual com uma série de recomendações às prefeituras ao enfrentamento da pan...