A polícia militar do Tocantins divulgou orientação no início da noite desta segunda-feira, 10, para que condutores evitem transitar pela rodovia T0-080 e vicinais adjacentes no raio de 50km do em torno de Paraíso. Policiais civis e militares atuam na região na busca por criminosos em fuga de Mato Grosso.

De acordo com a PM, a corporação deslocou apoio total do Batalhão de Operações Especiais do Tocantins (BOPE) para atuar na região. Policiais civis e militares de Mato Grosso, também estão a caminho.

A ação conjunta na região ocorreu para capturar parte da quadrilha que tentou assaltar a sede de uma empresa de transporte de valores em Confresa(MT), no domingo. 9.

Na tarde desta segunda, a PM informou que militares realizam uma patrulha rural na região rural de Pium(TO), quando houve um confronto com parte do grupo. Nenhum militar ficou ferido e na fuga o grupo se dividiu.

Policiais civis da Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) lotados em Palmas e Paraíso do Tocantins e do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), também foram designados para atuar na região.