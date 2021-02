Vida Urbana Em Barrolândia, homem é preso por pagar bebida alcóolica para adolescentes Fiscalização encontrou jovens, de 12 e 16 anos, em bar às margens da BR-153 com o indivíduo; proprietário do estabelecimento também foi preso

Em ação de combate à exploração sexual infantil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na noite do último sábado, 20, um homem de 40 anos em companhia de duas adolescentes, de 12 e 16 anos, em um bar localizado na BR-153 em Barrolândia. Segundo a PRF, a fiscalização percorria estabelecimentos à margem da rodovia, quando se depararam com as adolescentes e com ...