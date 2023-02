A presidente do Instituto Verdescola, Antonia Brandão Teixeira, disse nesta terça-feira (21) que duas crianças foram encontradas e um adulto foi resgatado na Barra do Sahy em meio a tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo.

"Tem 55 desaparecidos na Vila do Sahy. Hoje, foram encontradas duas crianças e um adulto ainda com vida, então ainda há esperança, mas hoje encontramos mais mortos do que vivos", falou em entrevista com a GloboNews.

Leia também:

- Quase 2.500 pessoas tiveram que deixar suas casas no litoral de SP

- Chove em 1h em Goiânia o que era esperado para 5 dias

O instituto tem arrecadado doações, oferecido abrigo aos moradores que perderam suas casas e prestado informações sobre a situação em São Sebastião.

O governo de São Paulo informou, hoje à tarde, que 46 mortes foram confirmadas. Dessas, 45 foram em São Sebastião e uma ocorreu em Ubatuba. 13 foram identificadas e tiveram seus nomes divulgados pelas prefeituras.

Antonia disse que a região está recebendo apoio da administração estadual e a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ajudou a "acelerar bastante" o auxílio.

O desastre que deixou a população sem água, luz e internet, e interditou estradas, fez com que cerca de 2.500 pessoas tivessem de abandonar suas casas, segundo o governo estadual.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse, em entrevista à reportagem, que o município vive uma "verdadeira operação de guerra" para prestar apoio à população atingida: "São mais de 600 homens em operações".