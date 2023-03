Vida Urbana Em Axixá do Tocantins suspeito de 25 anos é preso pelo crime de lesão corporal contra mulher de 31 Vítima foi conduzida ao hospital local da cidade e em seguida, até o regional em Augustinópolis com uma lesão no glúteo e dores abdominais

A Polícia Militar (PM) prendeu no final da tarde de domingo, 19, por volta das 17h35min, em Axixá do Tocantins, extremo norte do Estado, um suspeito de 25 anos, pelo crime de lesão corporal de natureza grave, após supostamente desferir diversos socos contra uma mulher 31 anos. De acordo com relatos policiais, a equipe foi acionada para atender uma situação de vio...