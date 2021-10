Vida Urbana Em Araguaína, vacina móvel passa por cinco pontos movimentados nesta semana Atendimento do carro da vacina móvel fica disponível em setores diferentes até o sábado

A Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína continua com a vacinação com unidade móvel nesta semana. O veículo passará por cinco pontos movimentados da cidade, como uma das estratégias para ampliar a imunização contra a Covid-19, com a aplicação da primeira e segunda dose, além da dose de reforço. Nesta terça-feira, 26, e quarta-feira, 27, a unidade fica n...