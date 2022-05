Vida Urbana Em Araguatins, PM e PRF realizam apreensão de mais de 200 kg de pasta base de cocaína De acordo com a Polícia Rodoviária Federal essa é a maior apreensão de drogas já realizada neste ano

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na noite de segunda-feira, 30, um homem de 23 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na rodovia BR-230, próximo ao município de Araguatins, norte do estado. O condutor transportava mais de 200 kg de cloridrato de cocaína. Os policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Milita...