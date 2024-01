O motociclista identificado como Wesley Milhomem da Silva, de 23 anos, morreu em um grave acidente na Avenida Via Lago, Setor Jardim Beira Lago, em Araguaína, na manhã desta segunda-feira, 1°.

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta pela Avenida Via Lago sentido sul/norte e perdeu o controle da direção em um meio fio colidindo contra um poste.

O capacete do condutor não foi localizado no local do acidente, de acordo com a polícia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, onde será submetido aos exames de necropsia, para então ser liberado aos familiares.