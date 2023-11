Redação Jornal do Tocantins

Na noite de quinta-feira, 23, por volta das 19h, um homem de 41 anos, ainda não identificado, sofreu uma tentativa de homicídio em um bar localizado no setor Costa Esmeralda, em Araguaína. O suspeito de 49 anos foi preso durante a fuga por policiais militares.

Segundo a Polícia Militar, a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital regional do município, atingida por dois tiros. Conforme os médicos, um dos projéteis ficou alojado na nuca da vítima, que estava consciente e estável.

O homem baleado informou aos militares que estava no bar, quando um homem chegou em um Fiat Siena branco e atirou.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela Rodovia TO-136, no sentido Goiatins, o suspeito foi localizado em alta velocidade, desobedeceu à ordem de parada e seguiu até o povoado Morro Grande. Ainda segundo os militares, ele perdeu o controle do veículo e acabou detido.

Os polícias encontraram com o suspeito nove cartuchos intactos de calibre 38, mas a arma de fogo não foi localizada. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Araguaína, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e direção perigosa.