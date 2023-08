Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) informou na sexta-feira, 18, que concluiu o inquérito sobre uma tentativa de homicídio contra o músico Thallys Nunes, ocorrida no dia 26 de maio deste ano, em um estabelecimento comercial de Araguaína, norte do estado. Os dois suspeitos, um de 19 e 21 anos, foram indiciados e presos.

Conforme divulgado, no dia do crime, o músico se encontrava em um estabelecimento comercial quando foi surpreendido pelos dois suspeitos, um deles fez dois disparos que atingiram sua cabeça e a clavícula, ele sobreviveu ao ser socorrido.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria uma briga de trânsito entre a vítima e o suspeito que atirou. Após o desentendimento ele pediu a ajuda de um colega para se vingar do músico.

Durante a investigação, os dois suspeitos foram presos preventivamente, e de acordo com a polícia, a dupla responde pela prática de outro crime de homicídio apurado pela 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (2ª DHPP).

Os indiciados estão na unidade prisional de Araguaína.