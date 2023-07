Redação Jornal do Tocantins

Nesta semana, a equipe de instrumentos da Metrologia Estadual realiza a Verificação Anual Periódica em dezesseis equipamentos em Araguaína, cidade situada na região norte do Estado. A verificação ocorre a partir desta segunda e segue até quarta-feira, 5. Confira no fim da matéria, os dias, locais e horários.

De acordo com a agência, os motoristas devem estar atentos ao isolamento do trânsito nas vias em que estão os equipamentos.

O objetivo é atestar a leitura dos medidores de velocidade para veículos automotores em conformidade com a velocidade permitida nas vias e rodovias, bem como verificar se a velocidade que os radares marcam dos veículos que passam por ele está correta e, se estão de acordo com o verificado Inmetro.

A ação atende ao Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pela Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) nº 544/2014, em que é obrigatória a verificação de radares de velocidade uma vez por ano ou todas as vezes que o equipamento passar por algum tipo de reparo.

Ainda segundo a agência, para aferir os radares, um veículo oficial da Agência de Metrologia passa pelo medidor de velocidade, em média cinco vezes, com um aparelho que é calibrado pelo Inmetro e que ao passar pela barreira eletrônica, compara a velocidade fornecida pelo radar com a do veículo.

De acordo com os dados encontrados na vistoria, com base nessa equiparação, o radar pode ser aprovado ou reprovado.

Quando ocorre a reprovação dos medidores de velocidade, eles não podem ser utilizados até que a empresa responsável realize as adequações necessárias. Depois, é necessária nova vistoria para identificar a correção do erro e se o radar está dentro dos parâmetros de aprovação.

Para o funcionamento, os radares devem ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, e atender à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos na resolução do Contran.

Veja os locais e horários

Segunda-feira, 3

15h - avenida Filadélfia (em frente ao Itpac) – sentido leste;

15h40 - avenida Filadélfia (em frente ao Bar Andante) – sentido oeste;

16h20 - avenida Filadéfia, cruzamento com a avenida Anhanguera – Setor Vila Aliança – sentido leste;

17h00 - rua Dom Bosco cruzamento com Rua Ademar Vicente Ferreira – Setor Centro – sentido oeste;

17h40 - avenida Via Norte com Rua Ademar Vicente Ferreira – Sentido Av. Castelo Branco – leste.

Terça-feira, 4

8h15 - avenida Cônego João Lima, cruzamento com a avenida Tibúrcio J. Dantas – Setor Urbanístico – sentido sul;

8h55 - avenida Cônego João Lima, cruzamento com a avenida Tibúrcio J. Dantas – Setor Urbanístico – sentido norte;

9h35 - avenida Tibúrcio J. Dantas cruzamento com avenida Cônego João Lima – Setor Urbanístico – sentido leste;

15h00 - avenida Marginal Neblina, cruzamento com avenida José de Brito Soares – Setor Centro – sentido norte;

15h40 - avenida José de Brito Soares, cruzamento com a avenida. Marginal Neblina – Setor Centro – sentido leste;

16h20 - avenida Castelo Branco, cruzamento com a rua Teresina – Setor Brasil – sentido sul.

Quarta-feira, 5

8h15 - avenida Castelo Branco, cruzamento com rua Teresina – Setor Brasil – sentido norte;

8h55 - avenida Santos Dumont, cruzamento com rua F – Setor George Yunes – sentido leste;

9h35 - avenida Santos Dumont, cruzamento com a rua F – Setor George Yunes – sentido oeste;

15h - rua F, cruzamento com Av. Santos Dumont – setor George Yunes – Sentido Norte;

15h40 - avenida Filadélfia, próximo à Feirinha – sentido oeste.