Vida Urbana Em Araguaína, cinco detentos tentam escapar do presídio Barra da Grota durante a madrugada Tentativa de fuga foi frustrada pelo Sistema de Monitoramento da Unidade

Agentes penais que atuam no Sistema de Monitoramento na Unidade Penal de Barra da Grota, localizada em Araguaína, Norte do Estado, flagrou na madrugada deste domingo, 2g, uma tentativa de fuga de detentos. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), o plantão foi imediatamente informado por volta das 2h30, e assim acionado o Plan...