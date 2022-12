Vida Urbana Em Araguaína, carreta do Hospital do Amor ofertará mamografias entre os dias 26 e 30 de dezembro Unidade móvel oferecerá também, atendimentos à saúde da mulher nas Unidades Básicas de Saúde Manoel Alves, no Setor Pontes; Bairro de Fátima e Novo Horizonte

A Unidade Móvel do Hospital do Amor oferecerá exames de mamografia e atendimentos à saúde da mulher, em Araguaína, região norte do estado, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Manoel Alves, no Setor Pontes; Bairro de Fátima e Novo Horizonte, entre os dias 26 e 30 de dezembro. De acordo com a prefeitura de Araguaína, para realização da mamografia, a paciente precis...