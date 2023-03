Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu em Alvorada na noite de domingo, 19, região sul do Estado, um suspeito de furtar R$ 200 em um bar no centro da cidade.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu denúncia via telepatrulha e diante das informações a respeito das características do suspeito e da direção em que ele seguia, os militares fizeram patrulhamento na tentativa de localizá-lo.

Segundo a PM, a equipe encontrou o homem com roupas e aspectos semelhantes aos informados, fez a abordagem e ainda localizou a quantidade de dinheiro descrita na denúncia.

Ao ser questionado sobre o dinheiro, o suspeito confessou que havia furtado no bar em que estava. A PM conduziu o homem à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.