A Prefeitura de Miracema recebeu 36 operações de orientação e fiscalização e realizou 15 notificações, além de aplicar duas multas em estabelecimentos comerciais desde o início da pandemia da Covid-19 no município. Os dados apontam ainda que ocorreram 103 denúncias de aglomerações por meio do disk aglomeração e 168 ligações telefônicas para a Saúde Municipal.

Esses números, do relatório da Vigilância Sanitária Municipal (Visa) da Secretaria de Saúde, contabilização as ações de 22 de março a 15 de junho da Vigilância com o apoio das Polícias Militar, Civil e Penal. Além das operações e ações itinerantes, os servidores da Prefeitura vêm prestando apoio às instituições bancárias e ao comércio da cidade.

As ações visam evitar a proliferação da Covid-19 no município.

Trotes

Conforme a Prefeitura, muitas das denúncias recebidas são trotes ou denúncias vazias se fotos ou vídeos, diferente do solicitado no decreto e, por isso, os fiscais muitas vezes se deslocam se necessidade prejudicando uma situação ou serviço que seria importante.

A gestão alerta que a prática do trote é crime e, de acordo com o Art. 266 § 2º, do Código Penal, tem pena de detenção de dois a seis, especialmente, neste período de calamidade pública.