Vida Urbana Em 36 horas, abaixo-assinado contra concessão do Jalapão reúne quase 3 mil assinaturas Para comunidade, o projeto do Executivo seria "às escuras" caso dois deputados da oposição não tivessem pedido vistas e realização de audiência pública com os moradores da região

O abaixo-assinado, criado há três dias, Com a intenção de barrar o projeto de lei do governador Mauro Carlesse (PSL) para fazer a concessão do Parque Estadual do Jalapão a grandes empresas sem consultar a população, possui 2.947 assinaturas até a manhã desta segunda-feira, 23. O documento foi criado por Matheus Cortezano. Segundo a página onde se enc...