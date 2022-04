Vida Urbana Em 2022, TO registra cinco casos de meningite e Saúde alerta para prevenção e diagnóstico precoce Doença pode comprometer as membranas que envolvem o sistema nervoso central e causar até a morte; no ano passado dos 13 casos confirmados, um resultou em óbito

A meningite é uma doença que compromete as membranas que envolvem o sistema nervoso central e pode causar a morte. Em 2021, o Tocantins notificou 105 casos suspeitos com 13 confirmações e um registro de óbito por meningite meningocócica. Já até a última terça-feira, 19, haviam sido 24 casos suspeitos e cinco confirmados, sem óbitos. Os dados são do Sistema de Inf...