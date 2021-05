Vida Urbana Em 2021, TO tem 106 casos de estupro de vulnerável e Estado adere campanha contra a abuso sexual “Faça Bonito: Proteja nossas crianças e adolescentes” lembra esse mês de maio, que é destinado ao enfrentamento e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

Somente no primeiro trimestre de 2021, o Tocantins registrou 106 casos de estupro de vulnerável, conforme o Balanço da Segurança, documento elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP). Devido aos altos números da ocorrência registrados, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) aderiu a Campanha Nacional “Faça Bonito: Proteja nossas c...