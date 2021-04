Vida Urbana Em 2021, TO registra 19 óbitos por afogamento com maioria entre homens e metade alcoolizada Dado do Corpo de Bombeiros mostra que 95% das vítimas são homens e 82% não sabia nadar, outras 55% estavam alcoolizadas

Em 2021, o Tocantins já registrou 19 óbitos por afogamentos em rios, lagos e cachoeiras do Estado. O número é maior que o registrado no primeiro trimestre de 2020, quando havia ocorrido 14 mortes, conforme os dados do Corpo de Bombeiros. No ano todo foram 73 vítimas. Os números ainda indicam que a maioria das mortes é de homens. Neste ano, somente uma das ví...