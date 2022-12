Vida Urbana Em 2021, 14 mil domicílios do Tocantins tinham pelo menos um morador furtado, diz IBGE Número equivale a 3% dos 525 mil domicílios pesquisados, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 7; cachorro é o dispositivo de segurança mais adotado no Estado

No Tocantins, cerca de 3% dos domicílios tinham pelo menos um morador vítima de furto no período de um ano. Esse percentual corresponde a 14 mil domicílios no estado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e são do módulo inédito Furtos e Roubos, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (...