Vida Urbana Em 2020, Tocantins teve 2.442.408 hectares de vegetação queimadas Número faz parte do relatório sobre áreas devastadas pelo fogo apresentado em reunião do Comitê do Fogo, que começou o planejamento de 14 ações de prevenção, combate e controle

Em 2020, as queimadas atingiram aproximadamente 2.442.408 hectares de vegetação no Tocantins. Esses dados são do “Relatório das Áreas Queimadas no Estado do Tocantins em 2020” apresentado pelo Centro de Apoio Operacional de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (Caoma), do Ministério Público (MPTO), nesta quarta-feira, 17, durante a primeira reunião online do Comitê E...