A Fundação Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto) alcançou desde a sua criação em de junho de 2004, 957 projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e inovação tecnológica, com parceiros de 190 instituições. A soma total é de mais de 300 milhões de recursos captados para a execução dos projetos no Tocantins e em outros estados do Brasil.

De acordo com a fundação, os números refletem a trajetória de trabalho sério realizado junto com os pesquisadores idealizadores dos projetos.

O diretor-geral da Fapto, Léo Araújo, lembra que ao longo dos seus 19 anos, a Fapto avançou em diversas frentes, destacando os projetos de inovação tecnológica que foram implementados no Tocantins, com o apoio da Fundação, além de novos produtos, serviços e soluções tecnológicas que foram desenvolvidos.

"Com o auxílio dos nossos parceiros conseguimos dimensionar e planejar melhor as atividades da Fundação para os anos seguintes. A Fapto tem se dedicado constantemente em promover a modernização, aumentar eficiência e eficácia das atividades atribuídas ao trabalho de assessoramento de uma Fundação de Apoio".

Neste ano, a fundação recebeu a autorização para apoiar a recém-criada Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), além da parceria na execução de projetos de outras instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais.

O reitor da Universidade Federal do Tocantins, Luís Eduardo Bovolato destacou a importância da fundação para a UFT e para outras instituições que têm a Fapto como fundação de apoio credenciada. “A Fapto tem sido o braço direito da UFT para desenvolvimento de uma série de projetos de pesquisa, de extensão, que são de grande relevância para o desenvolvimento da ciência aqui no Estado”.

Ainda segundo a fundação, a Fapto colabora com as instituições parceiras na captação dos recursos e na execução de vários projetos, que buscam desburocratizar e facilitar o processo de desenvolvimento das pesquisas.

O reitor do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), professor doutor Antonio da Luz Júnior, disse por meio da assessoria que o pesquisador tem mais disponibilidade para centrar-se em sua pesquisa, por meio de parceria com a Fapto, pois a Fundação contribui na organização burocrática do projeto. “O auxílio de uma fundação de apoio traz mais agilidade, facilidade e segurança jurídica às pesquisas produzidas.

A FApto é credenciada junto ao MEC (Ministério da Educação) como Fundação de Apoio da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).