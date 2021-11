Vida Urbana Em 15 dias, Guarda Ambiental recolhe 1,2 mil metros de rede de pesca no Lago de Palmas Material foi recolhido durante duas operações de fiscalização da piracema

Nos primeiros dias da fiscalização da piracema, a Guarda Metropolitana Ambiental da Capital recolheu 1,2 mil metros de rede de pesca no Lago de Palmas, no rio Tocantins. O período de defeso começou no início de novembro e segue até o final de fevereiro. Conforme a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), desde o começo do mês, duas operações ocorreram no lago, ...