Vida Urbana Em 13 dias, Capital soma 126 milímetros de chuva e acumula 48% do esperado para o mês Forte chuva nesta sexta-feira, 13, com pelo menos 45 milímetros de água deixou pontos alagados, causou pane na rede elétrica e derrubou poste e árvore

Com a forte chuva registrada nesta sexta-feira, 13, Palmas acumula durante os 13 dias de janeiro, um total de 126 milímetros de chuva. O índice corresponde a 48% do esperado para todo o mês, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas continuam a causar problemas para os moradores da capital. Na tarde desta ...