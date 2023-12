Policiais civis da 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos (DENARC) de Araguaína prenderam na tarde de terça-feira, 5, três homens, um de 19, 22 e de 29 anos, suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi deflagrada durante operação que resultou na apreensão de mais de 3 kg de drogas e uma arma de fogo. De acordo com a Secretaria da Segurança Publica (SSP) essa é a terceira vez que o local é desarticulado em 12 meses pelos policiais.

O delegado-chefe da Unidade Antidrogas da Polícia Civil, José Anchieta de Menezes Filho, informou, por meio da assessoria, que a ação ocorreu após as investigações apontarem que em uma residência, localizada no setor Araguaína Sul, estaria ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes.

Conforme a polícia, o monitoramento nas imediações do imóvel flagraram um intenso fluxo de usuários entrando e saindo do local para adquirir drogas. “Diante da grande movimentação, as equipes da 2ª DENARC adentraram ao local, momento em que flagraram três indivíduos, que estavam coordenando a venda de drogas no local".

Após buscas realizadas no interior do imóvel, os policiais civis localizaram e apreenderam um revólver calibre 38, municiado com nove cartuchos intactos e um deflagrado do mesmo calibre, bem como algumas barras inteiriças e vários pedaços e porções de maconha, com um total aproximado de 3 kg da droga.

O delegado Anchieta contou sobre as movimentações do local. “Sempre que traficantes são presos no local, outros assumem o controle da boca e passam a movimentar o local com venda de entorpecentes”.

De acordo com a SSP, os três suspeitos foram conduzidos até a sede da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.

Após a realização dos procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados à Unidade Penal Regional local