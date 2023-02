Na noite de sábado, 18, os bombeiros foram chamados para resgatar uma pessoa do segundo piso de uma casa após uma queda de elevador em uma casa em Gurupi, sul do estado. Não houve feridos.

De acordo com os bombeiros, enquanto subia, o elevador apresentou barulho estranho e despencou de uma altura de aproximadamente 3 metros, colidindo com o solo.

A única forma de acesso ao piso superior seria por uma sacada com uma grade, onde havia uma pequena abertura. A pessoa que estava no local era um paciente com estado debilitado que fazia uso do elevador.

Os bombeiros conseguiram entrar pela sacada, imobilizaram o paciente em uma prancha e depois fizeram a retirada com ajuda de uma escada.

O homem que chamou os bombeiros se identificou como médico e avaliou o paciente e pediu para que permanecesse na casa porque não havia necessidade de ir ao hospital.