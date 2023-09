Um eletricista de 33 anos, um auxiliar de serviços gerais de 22, e um motorista de 54 anos acabaram presos suspeitos de embriaguez ao volante nas cidades de Araguaína e Gurupi, na noite de domingo, 4. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o eletricista se negou a realizar o teste de bafômetro, a apresentar a documentação e insultou os policiais. Ele conduzia o veículo Vw/Gol no km 149 da BR-153, em Araguaína, em zigue zague pela rodovia e bateu na traseira de outro carro.

Conforme a polícia, ainda na mesma noite, em Araguaína, a equipe abordou o auxiliar de serviços gerais que conduzia uma Honda/Cg 160 Start de cor vermelha. Ao realizar o teste de bafômetro, acusou 1.08 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Mais tarde, em Gurupi, sul do Tocantins, o motorista de 54 anos conduzia o veículo Iveco/Stralis, de cor branca, também acabou preso após a equipe realizar teste de bafômetro com resultado de 0.88 miligramas. A abordagem ocorreu no km 666 da BR 153, por volta das 23h.

De acordo com a PRF, as ocorrências foram registradas como desacato, desobediência, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Os suspeitos foram levados para delegacias da Polícia Civil em Gurupi e Araguaína.