Um eletricista da distribuidora de energia elétrica do estado morreu enquanto realizava um serviço de manutenção na rede elétrica em Pium, na região centro-oeste do estado, nesta terça-feira, 18. A vítima foi identificada como Adjane Munis Rodrigues, de 35 anos.

A Energisa confirmou a morte, mas disse que as causas ainda estão sendo apuradas para saber se houve um mal súbito ou um acidente elétrico. O homem estava em cima de um poste quando morreu, no trabalho de manutenção da rede elétrica.

Nota Energisa

É com profundo pesar que a Energisa confirma o falecimento do colaborador Adjane Munis Rodrigues, quando realizava um serviço de manutenção na tarde desta terça-feira, 18 de abril, em Pium, região Central do Estado. As causas estão sendo apuradas.

Adjane, de 35 anos, era eletricista de distribuição e trabalhava na Energisa desde de 2019.

A Energisa está prestando toda a assistência à família e expressa sua solidariedade e suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de Adjane.