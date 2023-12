Vida Urbana Eletricista mata pintor a facadas e é preso ao fugir a pé de Dois Irmãos para Goianorte O suspeito tomou a faca do rival e o matou com duas facadas no Bar do Paca, em Dois Irmãos, na madrugada de sábado, 9.

Um sargento da Polícia Militar recebeu a informação de um técnico do hospital de Dois Irmãos, da morte de uma pessoa que deu entrada esfaqueada, com duas perfurações, após uma briga no Bar do Paca, setor Vila União. No bar, o sargento ouviu uma testemunha do crime, que apontou como suposto autor um auxiliar de eletricista de 33 anos, de Araguacema, morador da zon...