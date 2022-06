Vida Urbana Eletrônicos transportados sem documentação fiscal são apreendidos na BR Celulares, carregadores, tablet e películas teriam como destino diversas cidades no interior do Pará; Mercadoria apreendida foi encaminhada à Receita Federal

Em fiscalização realizada na BR-153, no município de Guaraí, região noroeste do estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quarta-feira, 22, em um ônibus de transporte de passageiros, 74 itens sem documentos fiscais. Conforme a PRF, após abordagem ao veículo Scania/Mpolo, equipes realizaram a inspeção e encontraram no compartimento de carga 49 aparel...