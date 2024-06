Vida Urbana Eleitor pode levar “colinha” com números dos candidatos para votar nas eleições municipais 2024 Anotar os números dos candidatos e levar para a cabine de votação é uma prática reconhecida, aceita e incentivada para evitar erros no dia da votação

O primeiro turno do pleito das eleições municipais deste ano ocorrerá no dia 6 de outubro, quando os cidadãos elegerão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 139 municípios do Tocantins. Com isso, para não perder tempo e não errar no dia da votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores levem para a urna uma cola em papel preenchida com o...