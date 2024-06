Vida Urbana Eleições 2024: Saiba como consultar os locais de votação no Tocantins O JTo preparou um guia com as informações e orientações sobre como acessar o título eletrônico, para as eleições municipais

As eleições municipais deste ano acontecem em outubro e é importante que os eleitores tocantinenses estejam preparados e atentos sobre os requisitos e onde serão os locais de votações. O JTo preparou um guia com as informações e orientações sobre como acessar o título eletrônico, para as eleições municipais. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral d...