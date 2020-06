Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) anunciou nesta segunda-feira, 8, por meio de um comunicado da Comissão Eleitoral publicado desde o dia 3 de junho, que a eleição para reitor e vice-reitor, para o triênio 2020-2023, será realizada em uma plataforma online, no dia 25 de junho. Antes, o pleito estava marcado para o dia 17 de junho, mas devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) a mudança teve que ser feita.

De acordo com a universidade, essa medida atende: aos decretos estaduais, orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e portaria daUnitins que suspendeu aulas e eventos presenciais nos câmpus e na sede administrativa.

Por conta da pandemia, em maio, a Unitins tinha suspendido temporariamente a eleição e o calendário eleitoral para escolha dos cargos de reitor e vice-reitor. O pleito teria votação simultânea, das 9 às 21 horas, nos centros administrativos dos cinco câmpus da instituição de ensino superior: Augustinópolis, Araguatins, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. A plataforma eletrônica será disponibilizada para a votação entre 00h01 até 23h59min do dia 25 de junho.

Agora, a comissão diz que o processo ocorrerá da seguinte forma: “A votação passará a ocorrer maneira virtual, por meio de uma plataforma eletrônica de votação, nas condições e procedimentos previstos no Edital de Retificação (disponível aqui); A votação ocorrerá por meio de plataforma eletrônica, sendo o acesso por meio de login e senha, conforme o tipo de vínculo estabelecido com a Instituição; Os votantes terão acesso à plataforma por meio de chave individual de acesso enviada por e-mail até o dia 22 de junho.”

A eleição conta apenas com uma chapa, que tem Augusto de Rezende Campos para o cargo de reitor e Darlene Teixeira Castro para vice-reitora. Rezende é o atual reitor da instituição de ensino.