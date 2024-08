Vida Urbana Elba Ramalho e Jão completam programação nacional de shows do Festival Gastronômico de Taquaruçu Os visitantes também vão poder curtir shows de rock com as bandas Paralamas do Sucesso e Titãs e ainda a apresentação do pagodeiro Dilsinho

A programação nacional do 18º Festival Gastronômico de Taquaruçu está completa com a cantora Elba Ramalho e Jão, conforme anunciou a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, na noite desta quinta-feira (22), em sua conta no X (antigo Twitter). O Jornal do Tocantins checou o extrato dos dois novos contratos e achou apenas o da cantora Elba Ramalho, contratada pelo v...