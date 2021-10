Vida Urbana “Ela me pediu para cuidar dele”, conta avó de menino que perdeu a mãe para a Covid-19 Psicóloga fala sobre a importância de se falar sobre as perdas e elaborar o luto

Há quatro meses, a dona de casa Maria do Socorro Machado de Assis, de 53 anos, perdeu a filha Vera Lúcia para a Covid-19. Contar sua história deixa Maria do Socorro abalada. A dor é ainda maior quando pensa no neto, o jovem estudante Cristian Correa dos Santos. “Quando ela já estava internada, em uma vídeo-chamada, ela me pediu para cuidar dele”, recorda emocionada. O menino...