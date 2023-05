Redação Jornal do Tocantins

O Instituto Brasil Solidário, por meio do projeto Plano Bienal Brasil Solidário, promove nesta segunda-feira, 15 até a próxima terça-feira, 23, oficinas culturais nos municípios de Porto Nacional, Ponte Alta, Novo Acordo e Mateiros. A ação é voltada a alunos e educadores da rede pública de ensino do interior do estado.

A programação teve a primeira parada em Porto Nacional, nesta segunda-feira, 15, e segue até terça-feira, 16, na Escola Municipal Ercina Monteiro, com vagas abertas para participação de alunos e educadores da rede pública de ensino.

As formações são oferecidas de forma gratuita e envolvem atividades de artes cênicas, pintura e desenho, fotografia, música, oficinas criativas, bordado e patchwork com participação de familiares dos alunos, e uma capacitação em Mediação de Leitura.

Além das oficinas, a proposta levará uma ação de saúde com atendimento médico e odontológico para a comunidade.

A assessora de comunicação do Instituto Brasil Solidário, Gabriela Martins ressaltou que nos dias 19 e 20 de maio será realizada uma cirurgia em Novo Acordo. “Nas ações de saúde, já temos outra cirurgia prevista, que será realizada em Novo Acordo, vai ser realizada uma otoplastia, também conhecida como cirurgia estética da orelha, é um procedimento que altera o formato e a fixação da parte externa da orelha”.

A ação é realizada com o apoio da Bayer.

Programação

Oficinas Práticas de Arte e Cultura IBS - Horário: 08h às 17h

Porto Nacional - Dias 15 e 16 de maio

Local: Escola Municipal Ercina Monteiro.

Ponte Alta - Dias 17 e 18 de maio

Local: EMEB Cleyton Maia Barros.

Novo Acordo – Dias 19 e 20 de maio

Local: EM Ruidelmar Limeira Borges

Mateiros – Dias 22 e 23 de maio

Local: EM Ernestina Vieira Soares