Com o objetivo de garantir a segurança dos estudantes e profissionais da educação, a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) começou o trabalho de sanitização das 493 escolas da rede estadual de ensino. As ações começaram no final de semana passado e segue pelos próximos 30 dias nos ambientes escolares das 13 Diretorias Regionais de Educação pelos próximos 30 dias.

Conforme a Seduc, cada sanitização consiste na aplicação de calda química a base de saneantes domissanitários e está sendo utilizado um desinfetante à base de quaternário de amônio quinta geração e de baixa toxicidade. O produto tem a finalidade de esterilização química contra germes, bactérias, ácaros e outros micro-organismos nocivos à saúde.

A Seduc informou ainda que o produto usado para a destruição das proteínas dos micro-organismos têm eficiência atestada em laudo do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para os vírus: Coronavírus (strain MHV-3), Adenovirus type 5 e Norovírus Murino (MNV).

Essa é uma das ações realizadas para o plano de retomada das aulas na rede estadual previstas para setembro. A medida faz parte do primeiro pilar do planejamento, que além da sanitização, prevê e tem curso os procedimentos licitatórios para aquisição de máscaras, álcool em gel, álcool líquido e termômetro para as escolas.

Semipresencial

As aulas em forma semipresencial estavam previstas para iniciarem em agosto, mas foram adiadas para setembro. A decisão ocorreu após o Tocantins ter alto crescimento de mortes e diagnósticos positivos da doença meados em julho. Na época, ainda não havia uma data específica anunciada porque, segundo a Educação Estadual, os técnicos realizavam a adequação do planejamento desse retorno. As aulas não presenciais para os estudantes da 3ª série do ensino médio seguem.