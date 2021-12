Vida Urbana Educação Estadual realiza reunião formativa para implementação do Novo Ensino Médio Serão dois dias de discussões sobre o documento curricular e outros assuntos ligados a transição

Com o objetivo de formar profissionais da educação para a implementação do Novo Ensino Médio no Tocantins, a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) realiza nesta quarta-feira, 8, e quinta-feira, 9, um encontro com os assessores pedagógicos e os titulares das 13 Diretorias Regionais de Educação, Juventude e Esportes (DREs). A reunião formativa está sendo r...