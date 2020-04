Em entrevista ao Jornal do Tocantins, a secretária estadual de educação Adriana Aguiar se posicionou sobre as próximas medidas a serem tomadas pela gestão quanto à retomada do ano letivo após divulgação da Medida Provisória 934 do Governo Federal, publicada nesta quarta-feira, 1º, que prevê uma flexibilização do calendário.

Conforme a gestora, o Conselho Estadual de Educação realiza desde quarta-feira uma escuta com todas as instituições que representam a educação no Estado, dentre elas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintet) e o sindicato das escolas particulares.

“Todos são convidados a se reunir com o Conselho Estadual de Educação na segunda-feira para definir e regulamentar a questão do calendário adaptado a essa nova legislação. O governo já flexibilizou e nós temos a possibilidade de cumprir as 800 horas letivas sem necessariamente cumprir os 200 dias”, afirmou.

Já a metodologia para o cumprimento do calendário, segundo a secretária, ainda será discutida. "Não discutimos aulas presenciais agora, mas o calendário, e paralelo a isso toda nossa equipe técnica trabalha para mudar a metodologia, analisar os recursos e de que forma iremos cumprir esse calendário com a possibilidade de flexibilização”, reiterou.

Na tarde desta terça-feira, 31, o governador Mauro Carlesse (DEM) anunciou a renovação dos contratos de mais de 3.800 profissionais lotados na rede estadual de educação. Dentre eles estão auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, merendeiras e vigias. Sobre a remuneração de professores, Adriana afirma que também está mantida.

“O Governo do Estado está priorizando nesse momento a saúde e a área social. Embora as escolas estejam de férias, a gestão compreende a necessidade de não haver a interrupção do trabalho e da remuneração, tanto desses servidores quanto também dos professores”, disse.

A secretária acrescentou que nesse meio tempo, a Superintendência de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Educação trabalha para selecionar conteúdos que irão alimentar o site da pasta “Ali teremos várias atividades interativas que os alunos poderão utilizar em casa durante as férias ou enquanto durar a pandemia. Nos preocupamos com esse isolamento social e precisamos garantir que os alunos tenham outras atividades e que se mantenham, embora de férias, ocupados com atividades que supram algo que consideramos tão impactante”, finaliza.