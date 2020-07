As aulas rede municipal de ensino de Palmas voltam de forma remota a partir de 3 de agosto, segundo o definido no Plano de Retomada das Atividades Escolares da Capital, e posteriormente, em setembro, será realizado o retorno presencial de forma gradual, a depender da situação da pandemia da Covid-19 em Palmas. Esse modelo de volta as aulas proposto pela Secretaria Municipal de Educação (Semus) foi anunciado em live nesta sexta-feira, 17. As aulas municipais estão suspensas desde março.

“O retorno não será presencial. Uma pesquisa realizada por nossas equipes mostrou que o alcance da TV Digital é de 99% da população palmense. Então essa é a plataforma mais assertiva para os alunos e tem maior desempenho pelos professores e ensino fundamental, do 1º ao 9º anos, que retornarão as atividades”, relatou a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro ao citar que as aulas serão levadas aos lares dos 29 mil estudantes da rede e também alcançará a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Conforme a gestora, os conteúdos serão disponibilizados e as aulas acontecerão de forma online por meio de TV Digital pela televisão através do canal 5.1 Além disso, além de parte das atividades que será transmitida pela televisão, entretanto outra plataforma virtual, a Palmas Home School, também terá conteúdos aos alunos, já no caso dos estudantes que não tem acesso à internet, os responsáveis terão acesso a atividades impressas. As famílias ainda irão receber os horários das aulas, através de comunicados, para que os estudantes não percam as atividades. Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem procurar as escolas dos estudantes.

Conforme a Secretaria de Educação, as atividades, em agosto, serão retomadas para os estudantes do ensino fundamental, já a educação não será inclusa nesse modelo e as atividades para esses alunos ainda estão sendo desenvolvidas para serem repassadas em outro momento.

Plano

Conforme o Plano de Retomada das Atividades Escolares, da Secretaria Municipal de Educação (Semus), as atividades, em agosto, serão retomadas para o ensino fundamental, já a educação não vai incluir a educação infantil acontecerá em outro momento. As aulas municipais estão suspensas desde março devido a pandemia.

Conforme a prefeita Cinthia, a previsão é que em setembro 25% dos alunos e funcionários voltem às unidades, outros 25% em outubro. Até dezembro o número deve chegar a aproximadamente 75% nas escolas. "Entretanto, vai depender da situação dos quadros epidemiológicos e pode haver alteração de acordo com a evolução de boletins diários".

Devido a volta das atividades em agosto, as aulas devem ser ministradas até o dia 22 de dezembro, sendo contabilizados 96 dias letivos no segundo semestre. “Esse plano foi o elaborado para que não haja prejuízo para os nossos estudantes no que se refere ao calendário escolar de 2020. Além disso, para a retomada remota, as atividades pedagógicas já estão sendo gravadas pelos nossos professores”, explica Cinthia.

A gestora municipal ainda afirma que para a volta gradual das aulas presenciais: “uma estrutura responsável de construção pedagógica e padronização e adaptação da sumidade nas normas sanitárias exigidas para levar segurança aos alunos, pais, professores e colaboradores da rede está sendo realizada”, afirma.

Assista live sobre a volta das atividades escolares da Capital abaixo: