A Educação de Palmas decidiu adiar o retorno das atividades letivas na modalidade teleaulas para setembro. A medida atende uma recomendação do Comitê de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas) devido o atual cenário da pandemia na Capital e no Estado.

Inicialmente as atividades não presenciais da rede municipal de ensino iriam começar dia 3 de agosto, entretanto a nova data é 9 de setembro. Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed) mesmo sem a presença dos alunos nas escolas, a retomada das atividades exige a mobilização de professores, técnicos pedagógicos e servidores, além de pessoal terceirizado para a produção, gravação, edição e exibição das aulas para serem transmitidas por canal digital.

Devido a necessidade desses profissionais mobilizados, o COE-Palmas recomendou que mais medidas de segurança e controle de risco sejam tomadas e a data fosse mudada, devido a evolução dos dados de contágio da Covid-19 em Palmas nas últimas semanas. A Educação assim como o Comitê vem que essa volta em agosto se torna desfavorável aos profissionais da área.

Além disso, a nova data prevista para setembro pode sofrer mudanças de acordo com a evolução dos dados epidemiológicos da Capital. Com o adiamento, a gestão educacional realizará ajustes no cronograma do Plano Emergencial Educacional, que serão comunicados aos pais e estudantes em tempo hábil, segundo a Semed.

Semipresenciais

A Educação de Araguaína e também a Rede Estadual de Ensino do Tocantins divulgaram mudanças nos últimos dias no cronograma de aulas também devido aos números altos da pandemia no Estado. Em Araguaína, arede municipal anunciou uma nova data para retorno das atividades presenciais nas escolas públicas municipais, que antes era 3 de agosto e agora será em setembro.

A mudança ocorreu devido a processo de testagem em massa dos profissionais da Educação teve que ser prolongado e segue a medida de retorno das aulas presenciais planejado pelo Governo do Estado, que recentemente divulgou para setembro o início das aulas semipresenciais. Já o sistema semipresencial nas escolas da zona rural também passará por alterações e voltam a atividades totalmente não presenciais, que já aconteciam de forma presencial.

Já a Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) anunciou que as aulas da rede estadual, na forma semipresencial, previstas para o dia 3 de agosto foram adiadas para setembro. A decisão ocorreu após o Tocantins aparecer como o estado da região norte com o crescimento no número de mortes por coronavírus, segundo pesquisa da Fiocruz. Ainda na semana passada, o Estado detinha a mais alta média diária de óbitos do país nesse estudo.

Ainda não há uma data específica anunciada, segundo o órgão, porque técnicos estão adequando um planejamento desse retorno às aulas que será apresentado na primeira semana de agosto. As aulas não presenciais para os estudantes da 3ª série do ensino médio.