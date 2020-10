Vida Urbana Educação de Araguaína realiza levantamento para retorno das aulas semipresenciais Essa volta com em uma semana parte dos alunos nas salas e outra em casa ainda deve ser votada junto com o novo calendário escolar

A Rede Municipal de Ensino de Araguaína realiza um novo planejamento para o retorno das aulas semipresenciais a partir de um levantamento com questionário aos estudantes. Anunciada nesta semana a decisão tomada pela Educação Municipal tem como base a previsão da primeira etapa do Hospital Municipal Eduardo Medrado, que inicialmente funcionará como Hospital de C...