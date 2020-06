Mais de 21 mil estudantes atendidos na rede municipal de ensino de Araguaína começam a receber nesta quarta-feira, 17, o material pedagógico impresso para as atividades que serão desenvolvidas em casa durante a pandemia da Covid-19. As aulas presenciais seguem suspensas nas creches e escolas neste período vírus.

Conforme a gestão, os cadernos de atividades remotas preparados pelos professores buscam a minimizar o impacto da perda das aulas. Cada apostila contém atividades para duas semanas e devem ser desenvolvidas com suporte por meio de canais de comunicação virtual da Secretaria Municipal de Educação.

Após as duas semanas, os pais dos estudantes devem retornam à unidade escolar do filho e entregam o material respondido. Durante a entrega, uma nova apostila será enviada para as próximas duas semanas.

Segundo a Prefeitura, as tarefas executadas serão avaliadas e quando as aulas presenciais retornarem os professores farão a revisão dos conteúdos que necessite aprofundamento. Ainda não há data para à volta das atividades presenciais.

A gestão ainda firma que as unidades escolares têm autonomia para organizar a logística de entrega dos materiais aos pais, de acordo com sua demanda. As escolas e creches já entraram em contato com os responsáveis pelos alunos para informar do cronograma.

Ainda conforme a gestão da educação, a retirada dos materiais acontece no horário de funcionamento das unidades, das 7 às 11 horas e das 13 horas às 17 horas. Devem ser respeitas e observadas as medidas de uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Estado

A Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) divulgou no início de junho a proposta de retorno parcial das aulas da rede estadual. A medida prevê aulas semipresenciais, com revezamento de turmas a partir de agosto para o ensino médio e setembro para o fundamental, além disso, prevê reposição de credito para o próximo ano caso da carga horaria, estabelecida de 800 horas, não ser cumprida na integralidade. Na data, após a divulgação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado (Sintet) se posicionou totalmente contra a medida.

Também no início do mês, a Prefeitura de Palmas publicou o Plano Educacional Emergencial 2020 com procedimentos que serão adotados pela rede municipal para garantir que seja cumprida a carga horária escolar mínima prevista por lei para o cumprimento do ano letivo. As medidas publicadas na Instrução Normativa 001/20 da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e os devem vigorar enquanto durar a pandemia e, conforme a gestão, passam a valer após a aprovação da plataforma “Palmas Home School”, que será o meio remoto para desenvolvimento de atividades escolares não presenciais.