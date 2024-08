Vida Urbana Edital para vestibular com 718 vagas é aberto pela UFT com provas em seis municípios Processo seletivo é para 37 cursos e traz como novidade o curso de Medicina Veterinária que será ofertado no Câmpus de Gurupi

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou o edital do vestibular para o primeiro semestre de 2025 e oferece 718 vagas para 37 cursos. Esse processo seletivo traz como novidade o curso de Medicina Veterinária que será ofertado no Câmpus de Gurupi. Veja aqui o edital As inscrições poderão ser feitas do dia 20 de agosto ao dia 19 de setembro. As provas estão previstas para o d...